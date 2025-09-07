Малые tech-компании Новосибирской области увеличили доходы втрое

Большинство МТК сосредоточены в производстве, научных исследованиях, химии и электротехнике. Благодаря гибкости, они быстро выводят на рынок конкурентоспособную продукцию.
В Новосибирской области работает более 150 малых технологических компаний. За 2024 год их совокупные доходы выросли с 8 до 27 млрд рублей — в три раза по сравнению с предыдущим годом, сообщило Минэкономразвития региона.
Большинство МТК сосредоточены в производстве, научных исследованиях, химии и электротехнике. Благодаря гибкости, они быстро выводят на рынок конкурентоспособную продукцию.
12 новосибирских tech-стартапов получили льготное финансирование, а объём госзакупок у МТК достиг 940 млн рублей.
Регион вошёл в топ-10 по производству беспилотников. За год число производителей БПЛА выросло с 11 до 17 (+54%). На долю Новосибирской области приходится 3% общероссийского выпуска дронов.
