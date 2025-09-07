«От села до школы без пересадок»: в России предложили прямые автобусные маршруты для доступа к медицине и образованию

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил официальное обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина с инициативой утверждения федерального стандарта транспортной доступности. Предлагаемые нормы обяжут регионы обеспечить прямое автобусное сообщение между малыми населенными пунктами и социально значимыми объектами. Копия документа находится в редакции ТАСС.
«Они должны обеспечить гражданам возможность добираться регулярными прямыми рейсами до объектов социальной инфраструктуры вовремя и без пересадок. При этом необходимо предусмотреть льготные тарифы на такие поездки для маломобильных людей и пассажиров с детьми», — пояснил Слуцкий.
В тексте письма подчеркивается, что значительное количество населенных пунктов лишено полноценной социальной инфраструктуры — медицинских учреждений, школ и колледжей, культурно-спортивных комплексов, служб трудоустройства и иных ключевых объектов.
