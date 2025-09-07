Участники ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения

Представитель Президента Российской федерации в ДФО Юрий Трутнев подвёл предварительные итоги Всероссийского экономического форума, который завершился во Владивостоке. Юрий Трутнев отметил, что Дальний Восток по всем основным показателям опережает среднероссийские показатели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на фонд «Росконгресс».
— С использованием механизмов государственной поддержки реализуется 2890 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 10,6 трлн рублей, из которых вложено 5,1 трлн рублей, введено 950 предприятий, создано 170 тысяч рабочих мест, — сказал Юрий Трутнев.
В ВЭФ-2025 приняли участие 7300 человек, в том числе 1418 представителей СМИ, из 75 стран и территорий, а также 14 глав дипломатического корпуса.
— По состоянию на текущий момент подписано 283 соглашения на общую сумму свыше 6 трлн 40 млрд рублей. Хочу сразу уточнить, что эта цифра не сложится сразу с вложенными 5 трлн рублей проектов, реализуемых с помощью государственной поддержки. Но значительная часть этих проектов, соглашения по которым подписаны, будет реализована, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Делегацию Хабаровского края на форуме возглавил губернатор Дмитрий Демешин. Он выступил на двух сессиях, принял участие в запуске Президентом России крупных инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровск и Тихоокеанской железной дороги, на совещании по развитию энергетики доложил Владимиру Путину о перспективных решениях для развития электроэнергетики в регионе после 2030 года. Также губернатор провел несколько деловых встреч и подписал соглашения о реализации в регионе крупных инвестиционных проектов.
— Эти три дня были для нас насыщенными: 30 рабочих встреч, 18 соглашений. Предварительно мы договорились о приходе инвестиций на сумму свыше 2 трлн рублей, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Среди регионов округа по итогам форума Хабаровский край лидирует по количеству соглашений и объему привлекаемых по этим соглашениям инвестиций. В числе наиболее крупных — соглашение между Хабаровский краем, ООО «Милькан» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» о строительстве горно-обогатительного комбината на железорудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе.
Правительство Хабаровского края также заключило на форуме соглашения о социальном партнерстве с горнодобывающей группой «Хайлэнд Голд», создании кластера по производству рудного золота на базе месторождения «Перевальное» и Парка Дружбы на острове Большой Уссурийский, строительстве в Хабаровске центра настольного тенниса и нового тепличного комплекса на территории опережающего развития «Хабаровск».