Участники ВЭФ-2025 подписали 283 соглашения

Делегацию Хабаровского края на форуме возглавил губернатор Дмитрий Демешин. Он выступил на двух сессиях, принял участие в запуске Президентом России крупных инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровск и Тихоокеанской железной дороги, на совещании по развитию энергетики доложил Владимиру Путину о перспективных решениях для развития электроэнергетики в регионе после 2030 года. Также губернатор провел несколько деловых встреч и подписал соглашения о реализации в регионе крупных инвестиционных проектов.