Новосибирские горох, пшеница и ячмень поставляются в 55 стран

Продукция агропромышленного комплекса Новосибирской области в 2024 году экспортировалась в 55 стран. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.

Основные партнёры — Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Монголия, Турция и Куба. География расширилась: впервые новосибирские товары пошли в Египет, Пакистан, Ирак, Бангладеш, Бенин, Черногорию и на Филиппины.

Были отгружены первые партии гороха в Индию, пшеницы — в Кубу и Южную Корею, ячменя — в Ливию и Иран. Мороженая рыба из региона отправилась в КНР.

По данным минэкономразвития Новосибирской области, рост экспорта будет обеспечиваться выходом новых продуктов на международные рынки и реализацией инвестиционных проектов. Поддержку оказывает нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Ранее сообщалось, что Новосибирская область попала в лидеры по экспорту гречихи и овса в РФ.