Читать стало выгодно: в России могут ввести литературный «кешбэк» для молодёжи

В Госдуме хотят ввести «Карту Достоевского» для покупки книг подростками.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил официальное обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с инициативой введения «Карты Достоевского» — именной банковской карты для учащихся 14−18 лет с ежегодным пополнением на 10 000 рублей для приобретения книжной продукции. Копия документа находится в распоряжении РИА Новости.

Предложение предусматривает, что деньги с карты нельзя будет потратить на книги: с пропагандой нетрадиционных отношений, экстремизмом, насилием или иным запрещенным для детей содержанием; включенные в список экстремистских материалов; бульварные издания низкого качества; книги зарубежных издательств (кроме классики в российских переводах).

Как полагает Чернышов, проект «Карта Достоевского» поможет поддержать интерес молодежи к чтению, отечественных издателей и книжные магазины, а также усилит культурную независимость России.

Накануне в Госдуме предложили закрепить на официальном уровне сокращенную пятницу с учетом отработки работы в другие дни.

