Пенсионеров призвали подать заявление на разовую выплату до 1 октября

Хотя этот день не является официальным выходным и не входит в перечень федеральных праздников, во многих регионах его используют как повод для дополнительных выплат и поощрений пожилым гражданам, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперты в области социальной защиты отмечают, что в большинстве регионов власти планируют провести специальные выплаты в честь этого дня. Как правило, это денежные поощрения, которые могут существенно помочь пенсионерам в решении бытовых вопросов или просто стать приятным подарком.
Для получения такой поддержки пенсионерам рекомендуется подать заявление до 1 октября. Процедура подачи достаточно проста и доступна через местные органы социальной защиты, МФЦ или онлайн-порталы государственных услуг. Важно не откладывать подачу, чтобы не упустить возможность получить дополнительную помощь.
Заявления принимаются от пенсионеров, проживающих в регионах, где предусмотрены выплаты, а также от всех достигших пенсионного возраста, независимо от вида пенсии — по старости, инвалидности или другим основаниям. Это хорошая возможность получить поддержку в преддверии праздника.
Подать заявление можно в местном отделении социальной защиты, МФЦ, через портал госуслуг, по горячей линии региона или с помощью онлайн-чата на сайте соответствующего ведомства, пишет портал PNZ.