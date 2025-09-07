Миллер предрек проблемы с газоснабжением Европы в случае холодной зимы

«В данный момент мы наблюдаем реальность, в которой всё более и более усугубляется. Вот то, о чем мы говорили. Ещё год пройдет, а еще куда ниже? А если вот сейчас будет холодная зима, нормальная холодная зима? Это реально проблема», — заявил Миллер.