Миллер предрек проблемы с газоснабжением Европы в случае холодной зимы

Европейские страны не осознают масштаба проблемы, подчеркнул глава «Газпрома».

Источник: Аргументы и факты

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в кулуарах ВЭФ сообщил ТАСС, что Европа может испытать серьёзные проблемы с газоснабжением при наступлении холодной зимы.

«В данный момент мы наблюдаем реальность, в которой всё более и более усугубляется. Вот то, о чем мы говорили. Ещё год пройдет, а еще куда ниже? А если вот сейчас будет холодная зима, нормальная холодная зима? Это реально проблема», — заявил Миллер.

Ранее он сказал, что Европа не осознает, насколько масштабна проблема с закачкой газа в подземные хранилища к предстоящему отопительному сезону. Времени это исправить остаётся всё меньше.

Накануне стало известно о подписании меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Миллер сообщил, что этот проект позволит поставлять с территории России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубометров газа в год.