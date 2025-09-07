Миллер предрек проблемы с газоснабжением Европы в случае холодной зимы

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в кулуарах ВЭФ сообщил ТАСС, что Европа может испытать серьёзные проблемы с газоснабжением при наступлении холодной зимы.
«В данный момент мы наблюдаем реальность, в которой всё более и более усугубляется. Вот то, о чем мы говорили. Ещё год пройдет, а еще куда ниже? А если вот сейчас будет холодная зима, нормальная холодная зима? Это реально проблема», — заявил Миллер.
Ранее он сказал, что Европа не осознает, насколько масштабна проблема с закачкой газа в подземные хранилища к предстоящему отопительному сезону. Времени это исправить остаётся всё меньше.
Накануне стало известно о подписании меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Миллер сообщил, что этот проект позволит поставлять с территории России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубометров газа в год.