Бизнес из КНР за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз

Китайский бизнес активно развивается на российском рынке, за последние четыре года количество китайских предпринимателей в России увеличилось в восемь раз, свидетельствуют данные сервиса Rusprofile, предоставленные РИА Новости.
«За четыре года число китайских учредителей в России выросло в восемь раз. На 3 сентября 2025 года в стране зарегистрировано 12 024 юридических лица, где учредителями или соучредителями являются граждане или компании из Китая. Для сравнения: на конец 2021 года таких организаций было 1483», — отметили аналитики.
Эксперты связывают этот рост с экономическими и демографическими факторами. Торговая война между Китаем и США ограничивает доступ китайских компаний на американский рынок, что заставляет их искать новые возможности за рубежом. В то же время сокращение населения Китая снижает внутренний спрос на продукцию, что также стимулирует китайских бизнесменов искать внешние рынки, включая Россию.
Кроме того, усилия российских властей по улучшению бизнес-среды, такие как упрощение регистрации предприятий, также способствуют росту числа китайских компаний в стране.
Ранее сообщалось, что фабрики в КНР постепенно переносят свое производство на территорию США в связи с введенными Вашингтоном высокими пошлинами на китайские товары.