Бизнес из КНР за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз

«За четыре года число китайских учредителей в России выросло в восемь раз. На 3 сентября 2025 года в стране зарегистрировано 12 024 юридических лица, где учредителями или соучредителями являются граждане или компании из Китая. Для сравнения: на конец 2021 года таких организаций было 1483», — отметили аналитики.