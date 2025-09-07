Во Владивостоке собираются реконструировать гостиницу «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив» начала работу в 1988 году и неизменно пользовалась популярностью среди горожан и приезжих. В здании на Набережной, 9 располагались видовая площадка на крыше и несколько развлекательных заведений. Однако в последние годы комплекс был закрыт на ремонт, который при смене собственника приостановился.