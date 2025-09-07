Во Владивостоке собираются реконструировать гостиницу «Амурский залив»

Во Владивостоке планируют провести полную реконструкцию известной гостиницы «Амурский залив», которая расположена в бухте Федорова. Начало ремонтных работ намечено уже на текущий год, а вернуть отель в эксплуатацию предполагается к 2028 году.
По информации, предоставленной пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, договоренность на реализацию проекта подписали заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий и генеральный директор компании «Азимут Владивосток» Дмитрий Матус на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Они сообщили, что проект предусматривает масштабное обновление гостиничного комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров.
Ожидается модернизация инженерных сетей и частичный ребрендинг: гостиница сменит имя на LEGENDA Амурский Залив, а её категория повысится с трех до четырех звезд. Номерной фонд увеличат с 289 до 302 комнат, из которых 68 будут повышенной комфортности.
В обновленном комплексе появятся спа-зона, четыре ресторана, включая один, работающий круглосуточно, а также конференц-зал. Инвестиции в проект достигнут 7,2 миллиарда рублей, что позволит создать 117 новых рабочих мест.
Гостиница «Амурский залив» начала работу в 1988 году и неизменно пользовалась популярностью среди горожан и приезжих. В здании на Набережной, 9 располагались видовая площадка на крыше и несколько развлекательных заведений. Однако в последние годы комплекс был закрыт на ремонт, который при смене собственника приостановился.