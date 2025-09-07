Ричмонд
Новосибирцы стали чаще досрочно погашать займы

Рост связан с ужесточением макропруденциальных лимитов и изменением финансового поведения граждан.

За январь-август 2025 года доля займов с досрочным погашением в Новосибирске достигла 25,3% — почти втрое больше, чем в 2022-м (8,7%) и вдвое выше показателя 2023 года (12,5%). Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на исследование Moneyman.

По данным Moneyman, рост связан с ужесточением макропруденциальных лимитов и изменением финансового поведения граждан.

— Люди стали рациональнее управлять деньгами, — объяснил гендиректор Moneyman Артём Быков. — Многие берут займы на длинный срок, но при возможности погашают досрочно, чтобы сэкономить на проценте.

Ранее стало известно, что новосибирцам с 1 сентября ограничат выдачу наличных в банкомате.