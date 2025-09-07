Новосибирцы стали чаще досрочно погашать займы

За январь-август 2025 года доля займов с досрочным погашением в Новосибирске достигла 25,3% — почти втрое больше, чем в 2022-м (8,7%) и вдвое выше показателя 2023 года (12,5%). Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на исследование Moneyman.