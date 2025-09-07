Сергей Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону

Городские службы провели профилактические осмотры и необходимый ремонт инженерных систем и оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Так, к новому отопительному сезону подготовлены 13 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 38 районных тепловых станций, 42 квартальные тепловые станции и 97 малых котельных. На объектах ПАО «Мосэнерго» привели в порядок 10 энергоблоков, 36 паровых турбин, 233 водогрейных и 46 энергетических котлов. На 442 сетевых насосах и 58 сетевых подогревателях и бойлерах выполнен профилактический ремонт. Кроме того, отремонтировано 77 генераторов.