Сергей Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону

Москва готова к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы подготовили 74 тысяч зданий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
«В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива — при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели», — написал Мэр Москвы.
С мая по август специалисты подготовили к отопительному периоду 74 тысячи зданий. Среди них 34,5 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи социальных объектов и около 30,8 тысячи объектов экономики.
Городские службы провели профилактические осмотры и необходимый ремонт инженерных систем и оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Так, к новому отопительному сезону подготовлены 13 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 38 районных тепловых станций, 42 квартальные тепловые станции и 97 малых котельных. На объектах ПАО «Мосэнерго» привели в порядок 10 энергоблоков, 36 паровых турбин, 233 водогрейных и 46 энергетических котлов. На 442 сетевых насосах и 58 сетевых подогревателях и бойлерах выполнен профилактический ремонт. Кроме того, отремонтировано 77 генераторов.
Гидравлические испытания выполнили на 18,9 тысячи километрах тепловых сетей. Прочность труб, мест соединений, запорной арматуры и прочего хозяйства проверили под повышенным давлением.
Специалисты ПАО «МОЭК» провели ремонт и профилактические работы на 24 насосно-перекачивающих станциях, 45 тепловых станциях и в 91 котельной. К отопительному сезону готово более 10,8 тысячи тепловых пунктов. Реконструировано 167 километров тепловых сетей.
В полном объеме подготовлено свыше 145 тысяч километров электрических сетей, 165 высоковольтных и 23 тысячи трансформаторных подстанций. Специалисты реконструировали 156 километров кабельных линий, отремонтировали 3,4 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций.
Техническую диагностику и ремонт около трех тысяч километров газопроводов, а также 426 газорегуляторных пунктов выполнили специалисты АО «Мосгаз». Реконструировано 18 километров газовых сетей.
Сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактически осмотр и необходимый ремонт свыше 13,1 тысячи километров водопроводных и около 5,5 тысячи километров канализационных сетей. Отремонтировано свыше 6,2 тысячи колодцев и 263 пожарных гидранта, а также подготовлено к работе в зимних условиях 399 водоразборных колонок.
Ревизию 5,5 тысячи километров водосточных сетей и 384 километров коллекторов провели специалисты ГУП «Мосводосток». Были выполнены работы по промывке, очистке и текущему ремонту 1,4 тысячи километров водосточных сетей.
Резервы мощности столицы позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов.
Для содержания городских территорий и объектов будет задействовано необходимое количество единиц дорожно-уборочной, инженерной и другой специализированной техники, средств малой механизации.
Кроме того, завершилась подготовка 157 автомобильных баз коммунальной техники.
На данный момент все системы ресурсоснабжения, объекты городского хозяйства, оборудование и техника готовы к новому осенне-зимнему периоду.