Алиханов: страны БРИКС заинтересованы в приобретении российских вертолетов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что страны БРИКС заинтересованы в приобретении российских вертолетов.
По его словам, сотрудничество с участниками этого объединения значительно расширит сферы применения отечественной гражданской авиации.
«Рынки сбыта российской вертолетной техники включают страны Юго-Восточной и Южной Азии, Африку и СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны БРИКС. Я убежден, что сотрудничество с этим объединением позволит значительно расширить сферы применения отечественной гражданской авиации», — отметил он.
Алиханов подчеркнул, что вертолеты типа Ми-8/17, противопожарные Ка-32А11ВС и легкие многоцелевые «Ансат» уже завоевали популярность на международном рынке. Кроме того, холдинг «Вертолеты России» представил новые модели, такие как офшорный Ми-171А3, предназначенный для транспортировки людей и грузов на шельфовые буровые платформы.
Ранее Алиханов рассказал, что в России завершается разработка проекта высокоскоростного поезда, и уже готовятся к тестированию опытные модели ключевых компонентов.