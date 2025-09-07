Ричмонд
Алиханов: страны БРИКС заинтересованы в приобретении российских вертолетов

Рынки сбыта российской вертолетной техники включают страны Юго-Восточной и Южной Азии, Африку и СНГ, сообщил глава Минпромторга.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что страны БРИКС заинтересованы в приобретении российских вертолетов.

По его словам, сотрудничество с участниками этого объединения значительно расширит сферы применения отечественной гражданской авиации.

«Рынки сбыта российской вертолетной техники включают страны Юго-Восточной и Южной Азии, Африку и СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны БРИКС. Я убежден, что сотрудничество с этим объединением позволит значительно расширить сферы применения отечественной гражданской авиации», — отметил он.

Алиханов подчеркнул, что вертолеты типа Ми-8/17, противопожарные Ка-32А11ВС и легкие многоцелевые «Ансат» уже завоевали популярность на международном рынке. Кроме того, холдинг «Вертолеты России» представил новые модели, такие как офшорный Ми-171А3, предназначенный для транспортировки людей и грузов на шельфовые буровые платформы.

Ранее Алиханов рассказал, что в России завершается разработка проекта высокоскоростного поезда, и уже готовятся к тестированию опытные модели ключевых компонентов.

