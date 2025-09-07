В Самаре намерены создать новый район «Беспилотный»

В дополнение к этому, были раскрыты детали проекта по созданию межвузовского кампуса в области. Общая площадь зданий и сооружений кампуса составит 154 790 квадратных метров. Учебно-лабораторный комплекс будет рассчитан на 5000 студентов, а гостиничный комплекс сможет разместить 3500 человек.