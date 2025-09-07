Бензин в Новосибирске подорожал: АИ-92 и АИ-95 дороже почти на 1,5%

По данным Новосибирскстата, в июле 2025 года цены на топливо выросли: бензин АИ-92 подорожал на 1,4% — до 56,47 ₽/л, АИ-95 — на 1,2% (60,41 ₽), АИ-98 — на 0,2% (79,84 ₽). Дизель и газовое топливо остались на прежнем уровне — 74,48 и 27,90 ₽ соответственно. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».