Крымчанам, переселяемым из аварийного жилья, вручили ключи от квартир

СПРАВКА. С 2025 года в Республике Крым реализуется федеральный проект «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется расселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Расселение будет осуществляться поэтапно с учетом даты признания дома аварийным и в пределах финансовой поддержки за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и республиканского бюджета. В период с 1 января 2017 по настоящее время в Крыму признаны аварийными 240 многоквартирных домов.