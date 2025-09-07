В Новосибирской области пенсионеры старше 80 лет получат повышенные выплаты

Жителей Новосибирской области в сентябре ждёт повышение пенсий, но не для всех категорий. Рост выплат коснётся людей с инвалидностью первой группы, тех, кто завершил трудовую деятельность, а также пенсионеров старше 80 лет. Об этом сообщает ТАСС.