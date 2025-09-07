Ричмонд
В Новосибирской области пенсионеры старше 80 лет получат повышенные выплаты

Индексация затронет людей с инвалидностью 1 группы и прекративших работу.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Новосибирской области в сентябре ждёт повышение пенсий, но не для всех категорий. Рост выплат коснётся людей с инвалидностью первой группы, тех, кто завершил трудовую деятельность, а также пенсионеров старше 80 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, с сентября начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — более 17,8 тысячи рублей.

Аналогичное повышение коснётся людей с инвалидностью первой группы. Работающие пенсионеры пока не получат индексацию: она начнётся после увольнения с учётом всех пропущенных повышений.