В Омске у ж/д вокзала появится новая гостиница

«Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя Гунько Андрея Сергеевича по объекту: “гостиница /инвентарный номер 52:401:003:000001670; с учетом всех участников долевой собственности данного имущества/ по адресу: Леконте, 8 / кадастровые номера земельных участков: 55:36:090303:3059, 55:36:090303:3095, 55:36:090303:3111/” к электрическим сетям AO “Омскэлектро” по индивидуальному проекту в размере 5 921,23568 тыс. рублей (без учета НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе РЭК Омской области от 2 сентября 2025 года.