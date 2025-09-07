В Омске у ж/д вокзала появится новая гостиница

Такой вывод можно сделать из распоряжения Региональной энергетической комиссии Омской области об установлении платы за электроэнергию к объекту у железнодорожного вокзала.
Недвижимость фигурирует как гостиница и находится по адресу: улица Леконте, 8, что в Ленинском административном округе Омска.
«Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя Гунько Андрея Сергеевича по объекту: “гостиница /инвентарный номер 52:401:003:000001670; с учетом всех участников долевой собственности данного имущества/ по адресу: Леконте, 8 / кадастровые номера земельных участков: 55:36:090303:3059, 55:36:090303:3095, 55:36:090303:3111/” к электрическим сетям AO “Омскэлектро” по индивидуальному проекту в размере 5 921,23568 тыс. рублей (без учета НДС) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе РЭК Омской области от 2 сентября 2025 года.
Отметим, в 2022 году под маркировкой «спецпредложения от застройщиков» появилось объявление о продаже объекта недвижимости по этому адресу. Объект заявлялся как гостиница, площадью 7,4 тыс. кв. м.
«Гостиничный комплекс включает в себя гостиницу, ресторан, расположенный на верхнем этаже здания с прекрасным видом, банный комплекс, состоящий из нескольких тематических бань, и современный конференц-зал для проведения мероприятий любого уровня», — говорилось в объявлении.