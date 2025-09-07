Петербургская компания разработала систему «Аурелия» для защиты от морских дронов

Как пояснили в организации, при прохождении катера через систему заграждений «активные элементы засасываются внутрь, что приводит двигатель в негодность, а винты перекручиваются». Испытания изделия проводились на Финском заливе при участии представителей ВМФ России.
Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра каждый. В состав модуля входят плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для создания защитных зон вокруг стратегических объектов от атак надводных беспилотных и пилотируемых катеров.
Разработка была презентована в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница», который проходит