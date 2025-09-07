Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургская компания разработала систему «Аурелия» для защиты от морских дронов

Санкт-петербургская организация «Русич» разработала систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель разработчика.

Как пояснили в организации, при прохождении катера через систему заграждений «активные элементы засасываются внутрь, что приводит двигатель в негодность, а винты перекручиваются». Испытания изделия проводились на Финском заливе при участии представителей ВМФ России.

Система состоит из модулей длиной 10 метров и шириной 3 метра каждый. В состав модуля входят плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для создания защитных зон вокруг стратегических объектов от атак надводных беспилотных и пилотируемых катеров.

Разработка была презентована в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница», который проходит 6—7 сентября в Великом Новгороде. Мероприятие объединило разработчиков и операторов беспилотных систем со всей страны.