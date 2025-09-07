На Дону власти рассказали когда средняя зарплата станет выше 100 тысяч

В 2024 году средний доход жителей донской столицы, по оценкам аналитиков, составляет около 70,9 тыс. рублей, что почти на 20% выше, чем в прошлом году.
До конца текущего года эксперты предсказывают два возможных сценария развития ситуации с зарплатами. Консервативный сценарий предполагает рост до 79,8 тыс. рублей, в то время как базовый прогноз оценивает среднюю зарплату в 80,7 тыс. рублей.
В 2026 году, согласно консервативному прогнозу, средняя зарплата достигнет 87,4 тыс. рублей, а согласно базовому — 90,5 тыс. рублей.
В 2027 году, по первому сценарию, средний доход ростовчанина может составить 95 тыс. рублей, а по второму — приблизиться к 100 тыс., достигнув 99,5 тыс. рублей.
Аналитики полагают, что лишь в 2028 году средняя зарплата в Ростове-на-Дону достигнет 101,7 тыс. рублей в месяц при реализации базового прогноза. При консервативном сценарии ожидается аналогичный показатель.