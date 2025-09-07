Омичи стали тратить больше денег в ТЦ

По данным Омскстата, оборот розничной торговли в регионе во втором летнем месяце составил 51,7 миллиарда рублей. Для сравнения: в июне этот показатель был на уровне 50,8 миллиарда. Динамику оборота розничной торговли за полгода опубликовали на сайте Омскстата.
Больше половины расходов пришлись на непродовольственные товары — 27,1 миллиарда рублей. На продукты питания омичи потратили 24,6 миллиарда, что на 6% больше, чем месяцем ранее. В среднем жители региона тратили на еду около 800 миллионов рублей ежедневно.
С начала 2025 года совокупный оборот розничной торговли в Омской области достиг 337,9 миллиарда рублей, что на 2,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рост расходов фиксировался каждый месяц, кроме апреля.