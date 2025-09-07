Омичи стали тратить больше денег в ТЦ

Больше половины расходов пришлись на непродовольственные товары — 27,1 миллиарда рублей. На продукты питания омичи потратили 24,6 миллиарда, что на 6% больше, чем месяцем ранее. В среднем жители региона тратили на еду около 800 миллионов рублей ежедневно.