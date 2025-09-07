Ричмонд
К Омск-Федоровке протянут городской водопровод за миллиард рублей

Общая стоимость строительства сейчас оценивается в 64,6 млрд рублей.

Об этом говорится в распоряжении региональной энергетической комиссии Омской области № 113-р. Документом устанавливается плата за подключение объекта капитального строительства «Аэропортовый комплекс “Омск-Федоровка” к централизованной системе водоснабжения АО “ОмскВодоканал” в индивидуальном порядке.

Плата составит почти миллиард — 936,6 млн рублей без учета НДС.

Отметим, аэропорт расположен в районе пересечения Тюкалинского тракта и Западного обхода. На объекте уже начались демонтажные работы. Рабочие разбирают недостой первой вариации Омск-Федоровка. Вторую итерацию решили сделать по более современным эскизам (на фото). Стоимость работ изначально оценивалась в 43 млрд рублей, после — уже в 51 млрд рублей. Сейчас строительство подорожало до 64,6 млрд рублей.

Воздушную гавань планируют запустить в эксплуатацию к концу 2028 года. Территорию же нынешнего международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева застроят высотками.

Расстояние от Главпочтамта до Омск-Федоровки составляет порядка 40 километров. В будний день при свободных дорогах поездка на такси к месту вылета обойдется порядка тысячи рублей.