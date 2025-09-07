К Омск-Федоровке протянут городской водопровод за миллиард рублей

Отметим, аэропорт расположен в районе пересечения Тюкалинского тракта и Западного обхода. На объекте уже начались демонтажные работы. Рабочие разбирают недостой первой вариации Омск-Федоровка. Вторую итерацию решили сделать по более современным эскизам (на фото). Стоимость работ изначально оценивалась в 43 млрд рублей, после — уже в 51 млрд рублей. Сейчас строительство подорожало до 64,6 млрд рублей.