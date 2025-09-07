Власти Прикамья могут погасить долги за газ четырем МУПам почти на 200 млн

Правительство Пермского края намерено выделить финансовые средства для компенсации кредиторской задолженности четырем муниципальным унитарным предприятиям, расположенным в различных округах региона. Об этом, со ссылкой на документы к проекту изменений в краевой бюджет на 2025−2027 годы, которые были направлена в законодательное собрание, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Согласно тексту проекта, общий объем предусмотренных для этих целей средств составляет 182 миллиона рублей. Планируется, что денежные поступления будут направлены МУП «КТС» из Кизеловского округа, МКП «Тепловод» из Горнозаводского округа, а также двум предприятиям Александровского округа — МУП «Теплоэнергетика» и МУП «Вильва Водоканал».
В пояснительной записке к проекту указывается, что целью предоставления субсидии является погашение задолженности муниципальных унитарных и казенных предприятий за использованный природный газ на основании вступивших в законную силу судебных решений. Данная мера направлена на предотвращение процедуры банкротства указанных организаций.
Финансирование задолженности муниципальных предприятий предполагается осуществить за счет средств, выделенных на мероприятия по уменьшению негативного воздействия на почвенный покров (16 миллионов рублей), а также за счет возмещения расходов, связанных с реализацией мероприятий по дополнительной газификации (166 миллионов рублей).