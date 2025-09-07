Власти Прикамья могут погасить долги за газ четырем МУПам почти на 200 млн

Правительство Пермского края намерено выделить финансовые средства для компенсации кредиторской задолженности четырем муниципальным унитарным предприятиям, расположенным в различных округах региона. Об этом, со ссылкой на документы к проекту изменений в краевой бюджет на 2025−2027 годы, которые были направлена в законодательное собрание, сообщает «Коммерсант-Прикамье».