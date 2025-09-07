В Ростовской области снизились цены на сливочное масло

До этого цены на сливочное масло продолжительное время росли. В начале сентября 2024 года килограмм масла стоил в среднем 865,26 рубля, а к началу 2025 года цена увеличилась почти на 200 рублей, достигнув 1056,4 рубля. В июле 2025 года цена продолжила расти- 1079,67 рубля за килограмм. Возможно, снижение цен в августе-сентябре связано с соглашением о стабилизации цен на ряд продуктов.