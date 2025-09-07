Ричмонд
В Ростовской области снизились цены на сливочное масло

Снижение цен на сливочное масло зафиксировано на Дону в сентябре.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

В Ростовской области в сентябре зафиксировано резкое снижение цен на сливочное масло. Об этом сообщается в Ростовстате.

1 сентября килограмм сливочного масла в среднем стоил 1070,96 рубля, что ниже, чем неделей ранее (1072,18 рубля). В Ростове килограмм масла сейчас стоит 1082,98 рубля. В Таганроге, Шахтах, Миллерово и Сальске цены на этот продукт остались стабильными.

До этого цены на сливочное масло продолжительное время росли. В начале сентября 2024 года килограмм масла стоил в среднем 865,26 рубля, а к началу 2025 года цена увеличилась почти на 200 рублей, достигнув 1056,4 рубля. В июле 2025 года цена продолжила расти- 1079,67 рубля за килограмм. Возможно, снижение цен в августе-сентябре связано с соглашением о стабилизации цен на ряд продуктов.