В Беларуси разработан законопроект о цифровом белорусском рубле

Второе важное направление — это трансграничные платежи. «Многие страны создают свои цифровые валюты, и в какой-то момент мы придем к тому, что эти цифровые валюты должны будут как-то состыковаться. Чтобы они состыковались, они должны работать на одной технологии блокчейн. Наша задача — на основе технологии блокчейн создать такую платформу цифрового белорусского рубля, чтобы она потом могла спокойно интегрироваться в платформу других стран для того, чтобы мы могли торговать между странами, используя не какие-то иностранные валюты, а наши национальные», — пояснил первый зампредседателя правления Нацбанка.