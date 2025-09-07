Эксперт о сотрудничестве Беларуси и Индии: нужно делать больше — и в торговле, и в области технологий

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Индии следует интенсивнее развивать сотрудничество и в торговле, и в области технологий. Таким мнением поделился доцент Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Индия) Раджан Кумар в эфире телеканала «СТВ», сообщает БЕЛТА.
Индийский эксперт пояснил хороший уровень сотрудничества двух стран еще советскими связями и авторитетом белорусского лидера.
«Традиционно во времена Советского Союза у нас были хорошие связи между странами, состоялось много парламентских обменов. (Президент Беларуси. — Прим. БЕЛТА) Лукашенко пользуется уважением в Индии. А теперь Беларусь является частью ШОС и других организаций в Евразии. И в Индии это воспринимают очень позитивно», — сказал Раджан Кумар.
Вместе с тем, по его словам, сторонам нужно «сделать гораздо больше — в плане торговли, в технологическом сотрудничестве, обмене оборонной продукцией».-0-