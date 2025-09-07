Эксперт о сотрудничестве Беларуси и Индии: нужно делать больше — и в торговле, и в области технологий

«Традиционно во времена Советского Союза у нас были хорошие связи между странами, состоялось много парламентских обменов. (Президент Беларуси. — Прим. БЕЛТА) Лукашенко пользуется уважением в Индии. А теперь Беларусь является частью ШОС и других организаций в Евразии. И в Индии это воспринимают очень позитивно», — сказал Раджан Кумар.