Guardian: Абрамовича заподозрили в отмывании миллиардов на сделке с «Сибнефтью»

«Следователи Джерси изучают происхождение состояния Романа Абрамовича, которое, как утверждается в судебных документах, было сколочено “в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах”. В рамках расследования власти направили в швейцарские суды запросы о предоставлении документации по банковским счетам компаний, связанных с бизнесменом», — пишет газета The Guardian со ссылкой на судебные документы.