Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 8 сентября после выходных

В Национальном банке изменили валютные курсы на 8 сентября, понедельник. В итоге курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля стали ниже после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 8 сентября, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0094 белорусского рубля, 1 евро — 3,5173 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6955 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 5 сентября, субботу, 6 сентября, и воскресенье, 7 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были скорректированы в первый день новой рабочей недели. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0100 белрубля, курс евро стал выше на 0,0252 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0004 белрубля.
