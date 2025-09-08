Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 8 сентября после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 5 сентября, субботу, 6 сентября, и воскресенье, 7 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были скорректированы в первый день новой рабочей недели. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.