Риелтор Апрелев объяснил, куда выгоднее вложить деньги вместо взноса по ипотеке

«Если у вас есть деньги на первоначальный взнос по ипотеке, то логично их положить на банковский депозит под 16% годовых и получать проценты на положенную сумму. Также разумнее накапливать на счетах разницу от ставки найма», — рекомендовал собеседник агентства.
Он объяснил, что вкладывать первоначальный взнос в ипотеку невыгодно. При этом деньги, которые вы положите в банк, будут увеличиваться.
«Я думаю, что через несколько лет можно вполне себе позволить ипотеку, поскольку тренд (ключевой ставки — прим. “Т-и”) пока на снижение», — резюмировал спикер.