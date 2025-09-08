Риелтор Апрелев объяснил, куда выгоднее вложить деньги вместо взноса по ипотеке

«Если у вас есть деньги на первоначальный взнос по ипотеке, то логично их положить на банковский депозит под 16% годовых и получать проценты на положенную сумму. Также разумнее накапливать на счетах разницу от ставки найма», — рекомендовал собеседник агентства.