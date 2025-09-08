Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риелтор Апрелев объяснил, куда выгоднее вложить деньги вместо взноса по ипотеке

Если у россиянина есть деньги на первоначальный взнос по ипотеке, то при текущих процентных ставках выгоднее эти средства положить на банковский депозит и арендовать жилье, чем брать жилищный кредит. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Источник: ИА Татар-информ

«Если у вас есть деньги на первоначальный взнос по ипотеке, то логично их положить на банковский депозит под 16% годовых и получать проценты на положенную сумму. Также разумнее накапливать на счетах разницу от ставки найма», — рекомендовал собеседник агентства.

Он объяснил, что вкладывать первоначальный взнос в ипотеку невыгодно. При этом деньги, которые вы положите в банк, будут увеличиваться.

«Я думаю, что через несколько лет можно вполне себе позволить ипотеку, поскольку тренд (ключевой ставки — прим. “Т-и”) пока на снижение», — резюмировал спикер.