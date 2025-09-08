Западные бренды могут вернуться в РФ, но есть нюанс: права российского бизнеса защитит прокуратура

Западные организации все чаще сообщают о намерении вернуться на российский рынок. Однако «свято место пусто не бывает» и их место давно заняли российские бренды. В России будут следить за соблюдением прав российских предпринимателей при выходе на зарубежный рынок. С таким утверждением выступил в интервью РБК генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Он подчеркнул, что отслеживанием соблюдения прав займется Генпрокуратура. При этом спикер объяснил, что ведомство не отвечает за нормативное определение условий возвращения иностранных компаний.
«Свято место пусто не бывает, очень важно, чтобы не нарушались права и интересы тех бизнесменов, которые это место уже заняли. В этой части соответствующие надзорные мероприятия при необходимости мы, безусловно, проведем», — заключил Игорь Краснов.
По словам президента РФ Владимира Путина, компании из стран Запада уже ждут снятия политических ограничений. Они планируют вернуться на российский рынок.