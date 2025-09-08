Западные бренды могут вернуться в РФ, но есть нюанс: права российского бизнеса защитит прокуратура

Западные организации все чаще сообщают о намерении вернуться на российский рынок. Однако «свято место пусто не бывает» и их место давно заняли российские бренды. В России будут следить за соблюдением прав российских предпринимателей при выходе на зарубежный рынок. С таким утверждением выступил в интервью РБК генпрокурор РФ Игорь Краснов.