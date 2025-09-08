Цены на авиабилеты для дальневосточников могут побить рекорды

Авиаперевозчики готовят дальневосточников к очередному росту цен на билеты на фоне роста стоимости аэропортовых тарифов, что уже ложится серьезным бременем на показатели рентабельности авиакомпаний. Минимизировать потери можно за счет перераспределения господдержки, выделяемой на рейсы в европейской части России, в пользу низкомаржинальных дальневосточных направлений. Росавиация обещает рассмотреть эту идею, но ряд авиаперевозчиков выступает против, сообщает ИА PrimaMedia.
Удельный вес расходов «Аэрофлота» на аэропортовое обслуживание в ДФО в стоимости авиабилета в 2026 году может вырасти до 27% против 8% в 2024 году, заявил глава крупнейшего российского авиаперевозчика Сергей Александровский.
«Безусловно, для пассажиров важно появление комфортных, удобных терминалов. Но, наверное, для авиакомпаний есть и определенная проблематика в этом. Не буду сейчас называть конкретные аэропорты, но небольшие цифры приведу с точки зрения увеличения наших расходов. Это касается не только группы “Аэрофлот”, а каждой авиакомпании, которая выполняет полеты на Дальний Восток и внутри региона.
В последнее время стоимость аэропортовых тарифов увеличилась от 1 до 3 тысяч в одну сторону. То есть, две стороны — это 6 тысяч рублей. При «плоском» тарифе в размере 30 тысяч рублей вы можете представить, насколько существенно увеличились расходы.
Если раньше, в 2024 году, аэропортовые расходы у нас («Аэрофлота» — прим. ред.) составляли порядка 8% в стоимости билетов, то в 2026 году они уже увеличатся до 27%. И на самом деле это большая проблема.
Мы обязательно хотим на это обратить внимание, потому что удерживать сбалансированный тариф для жителей Дальнего Востока крайне важно«, — сказал Сергей Александровский в своём выступлении на сессии “Восточного экономического форума” (ВЭФ, 16+).
Подайте Дальнему Востоку на перелеты…
Как одну из мер сдерживания цен глава «Аэрофлота» предложил перераспределить субсидии, направляемые на авиаперевозки в европейской части России, на маршруты внутри ДФО.
«Наверно имеет смысл подумать о некоем перераспределении субсидий с европейской части страны на дальневосточную часть. Потому что европейская часть обеспечена достаточно стабильной транспортной доступностью», — пояснил Александровский.
Идею «Аэрофлота» необходимо обсуждать со всеми представителями авиаотрасли, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«Понимая, что у нас есть задача по повышению мобильности до 4 млн к 2030 году (в ДФО — прим. ред.) и понимая, что очень высокая кресельная загрузка на маршрутах в центральной части на сегодняшний день у авиакомпаний, — это имеет место быть. В целом это предложение, связанное не с тремя программами субсидирования, а с переформатированием вообще субсидий, которые выделяются», — сказал Дмитрий Ядров журналистам в кулуарах форума.
Годом ранее похожую идею озвучил генеральной директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, отмечает (18+). Он говорил о перераспределении средств, выделяемых государством конкретно на поддержку перелетов между регионами в обход Москвы в рамках постановления правительства № 1242.
«Пора уже закрывать № 1242, и деньги, которые тратятся Российской Федерацией в европейской части страны, перераспределить на вот эту программу (полетов внутри ДФО — прим. ред.). Мы считаем, что это решение проблемы дефицита финансов для Дальнего Востока, региональной местной авиации», — заявил Сухоребрик журналистам на ВЭФ-2024.
В РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центрально частью страны и Дальним Востоком/Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает сахалинская авиакомпания «Аврора»). В 2025 году на эти цели Росавиация выделила около 25 млрд рублей.
Еще один сбор (побор) сверху.
В РФ с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов (аэропортовый сбор). Плата будет взиматься в аэропортах, список которых определит правительство. Для этих целей аэропорты объединят по группам — на основании их заявлений и решения кабмина. Средства, полученные от инфраструктурного сбора внутри одной группы, планируется направлять на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе.
На Дальнем Востоке за последние три года введены новые терминалы в аэропортах Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Магадана и Петропавловска-Камчатского.
Новый международный терминал в аэропорту Хабаровска введен в эксплуатацию 4 сентября 2025 года. Пуск дали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе ВЭФ-2025. Новый международный пассажирский терминал аэропорта Хабаровск проектировался как составная часть единого аэровокзального комплекса и интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний. Аэровокзального комплекса Благовещенска после масштабной реконструкции должен быть открыт до конца 2025 года.