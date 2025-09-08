На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке

Десятый Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.