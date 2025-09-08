На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в центре Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков.
«Заключили соглашение с предпринимателями, которые ведут работу по благоустройству набережной, условно, от Олимпийца в сторону Кунгасного», — заявил Шестаков.
Новая набережная на мысе Кунгасного станет продолжением уже благоустроенной набережной Спортивной гавани в центре города, а в будущем — частью комплексного развития территорий вдоль Амурского залива. Как отметил глава города, строительные работы запланированы на 2026 год.
