На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной во Владивостоке

На ВЭФ заключили соглашение о благоустройстве набережной мыса Кунгасного.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Соглашение по благоустройству набережной мыса Кунгасного подписали в рамках юбилейного ВЭФ, новое место отдыха станет продолжением благоустроенной набережной в центре Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков.

«Заключили соглашение с предпринимателями, которые ведут работу по благоустройству набережной, условно, от Олимпийца в сторону Кунгасного», — заявил Шестаков.

Новая набережная на мысе Кунгасного станет продолжением уже благоустроенной набережной Спортивной гавани в центре города, а в будущем — частью комплексного развития территорий вдоль Амурского залива. Как отметил глава города, строительные работы запланированы на 2026 год.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.