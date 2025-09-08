С 1 октября повысят пенсии некоторым россиянам

С 1 октября 2024 года произойдет повышение пенсий у бывших военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также у россиян, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в сентябре, с октября будут получать выплаты, увеличенные на 10 221,7 рубля. Эта сумма состоит из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8 907,7 рубля и надбавки за уход — 1 314 рублей.
Для получения повышения заявления подавать не нужно — все данные у Социального фонда уже есть, и индексация пройдет автоматически.
Кроме того, в октябре 2025 года ожидается индексация пенсий на 7,6% для тех, кто получает выплаты по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных органов. Это повышение также будет произведено без дополнительного обращения граждан.
До этого сообщалось, что с октября 2025 года пенсии 80-летних россиян вырастут на 10,2 тыс. рублей.