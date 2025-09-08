Ричмонд
Более 13 тысяч медработников Иркутской области получают спецвыплаты

В Соцфонде Иркутской области рассказали, что более 13 тысяч медработников получают специальные социальные выплаты.

Источник: Amino/Lummi

Размер выплат составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СФР Иркутской области.

«Если медработники трудятся в сельских местностях, районных центрах и малых городах, они имеют право на получение выплаты в повышенном размере», — пишут в СФР.

Для населенных пунктов с численностью до 50 тысяч человек установлены следующие размеры выплат: 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.

29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. Данные меры направлены на поддержку медицинских работников в малых городах и сельской местности.