В Омске продают здание банка с видом на СКК Блинова

По состоянию на понедельник, 8 сентября 2025 года, на одной из электронных площадок ведутся поиски нового владельца для трехэтажного нежилого строения по адресу Декабристов, 128. На текущий момент собственником здания с мансардой площадью свыше двух тысяч квадратных метров, расположенного буквально по соседству с трансформируемым СКК имени Виктора Блинова, значится столичный «БМ-Банк», тогда как ранее площади были закреплены за региональным отделением банка «Открытие».