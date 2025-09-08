В Омске продают здание банка с видом на СКК Блинова

По состоянию на понедельник, 8 сентября 2025 года, на одной из электронных площадок ведутся поиски нового владельца для трехэтажного нежилого строения по адресу Декабристов, 128. На текущий момент собственником здания с мансардой площадью свыше двух тысяч квадратных метров, расположенного буквально по соседству с трансформируемым СКК имени Виктора Блинова, значится столичный «БМ-Банк», тогда как ранее площади были закреплены за региональным отделением банка «Открытие».
Среди особенностей здания 2005 года постройки называются высокие потолки (около 2,5 метра), оснащение современными системами безопасности (включая противопожарную) и наличие функционирующей системы коммуникаций.
Расстаться с имущественным активом кредитная организация готова не менее чем за 76,87 миллиона рублей. Такова начальная стоимость лота, в состав которого включено не только собственно здание, но и земельный участок площадью около 1,03 тысячи кв. м под ним.
Подведение итогов конкурсной процедуры намечено на четверг, 11 сентября 2025 года.