В Госдуме оценили идею повышения МРОТ до 50 тысяч рублей

«МРОТ — это первый тарифный разряд, первый оклад, первая базовая ставка. При его увеличении, вся сетка подтянется под минимальный размер оплаты труда. В среднем зарплаты могут вырасти на 15−17%. Это амбициозные, но выполнимые задачи. А предложение о 50 тысячах — это, на мой взгляд, такой просто вброс. Такое увеличение повлечет рост себестоимости продукции, товаров, товаров услуг», — объяснила парламентарий.