В Госдуме оценили идею повышения МРОТ до 50 тысяч рублей

В 2026 году запланировано повышение МРОТ на 21%.

Источник: Аргументы и факты

Повышение МРОТ до 50 тысяч рублей повлечет рост себестоимости продукции, товаров и услуг, отметила в разговоре с aif.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«По поручению президента, минимальный размер оплаты труда к 2030 году сравняется или будет выше 35 тысяч рублей. Сегодня мы уже заложили 21% повышения на 2026 год. Минимальный размер оплаты труда с достаточно серьезными темпами у нас растет», — отметила она.

Бессараб обратила внимание на то, что увеличение МРОТ повлияет на рост зарплат в целом.

«МРОТ — это первый тарифный разряд, первый оклад, первая базовая ставка. При его увеличении, вся сетка подтянется под минимальный размер оплаты труда. В среднем зарплаты могут вырасти на 15−17%. Это амбициозные, но выполнимые задачи. А предложение о 50 тысячах — это, на мой взгляд, такой просто вброс. Такое увеличение повлечет рост себестоимости продукции, товаров, товаров услуг», — объяснила парламентарий.

