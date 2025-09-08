«Плюс к зарплате»: Бюджетникам рассказали об индексации в 2025 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин от партии «Единая Россия» сообщил, что с 1 октября 2025 года запланирована индексация на 7,6% для работников, заработная плата которых формируется за счет средств федерального бюджета.
«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6 процента, и речь идёт именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организация», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.
Решение закреплено в распоряжении правительства № 2071-р от 1.08.2025 и касается нескольких групп бюджетников.
Среди них — сотрудники федеральных учреждений (казенных, бюджетных, автономных), работники государственных органов с системой оплаты по постановлению № 583, а также гражданский персонал воинских подразделений. Подчеркивается, что общим критерием является прямое финансирование из федерального бюджета.
Кроме этого, депутат указал, что действие индексации не распространяется на учителей, воспитателей и врачей муниципальных и региональных учреждений, поскольку вопросы их оплаты труда регулируются решениями местных властей в рамках бюджетных возможностей. Таким образом, меры поддержки сфокусированы на работниках федерального подчинения.
Как отметил Говырин, механизм индексации предусматривает увеличение базовых окладов и тарифных ставок. Из-за этого происходит рост стимулирующих и компенсационных выплат, привязанных к их размеру.
Парламентарий также добавил, что неизменность фиксированных выплат гарантирована до тех пор, пока руководство не примет иных решений. При этом совокупный доход сотрудников возрастет значительно, но индивидуальная прибавка будет определяться структурой их зарплаты.
