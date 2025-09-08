Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года

Стороны подписали ряд протоколов, регулирующих водно-энергетический баланс в регионе.
Ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызскую Республику. Также согласованы условия транзита электроэнергии из Российской Федерации в Кыргызстан через энергосистемы Казахстана. Данные меры направлены на поддержание необходимого уровня воды в водохранилище и обеспечение поливной водой южных областей Казахстана в предстоящий вегетационный период.
В рамках визита состоялись и двусторонние переговоры. С узбекской стороной подписан протокол о поставках электроэнергии в Казахстан в объеме около 900 млн кВт*ч в период с марта по декабрь 2026 года. Этот объем предназначен для покрытия прогнозируемых дефицитов в южной энергозоне Казахстана во время ремонтов на электрических станциях.
Работа в водно-энергетической сфере требует максимальной точности и строгого соблюдения графиков, подчеркнул глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.
Подписанные протоколы — рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами. Мы зафиксировали технические условия поставок и урегулировали текущие вопросы. Казахстан выполняет свои обязательства и рассчитывает на аналогичный подход со стороны партнеров. Это основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона.
Достигнутые договоренности позволяют снизить риски в предстоящий осенне-зимний период и обеспечивают предсказуемые условия для накопления воды к следующему вегетационному сезону, что является ключевым фактором для аграрного сектора юга Казахстана, подчеркнули в Минэнерго.