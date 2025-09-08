Ричмонд
Многодетным семьям хотят помочь сэкономить на кружках для детей: вот что предложили в ГД

В Госдуме хотят сделать бесплатными кружки для детей из многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости обеспечить детей из многодетных семей бесплатным посещением всех муниципальных и школьных кружков дополнительного образования.

«В среднем семья тратит на кружки и секции до 11 тысяч рублей в месяц. Для столичных семей это, возможно, приемлемые траты, но для большинства регионов — неподъемная сумма. Получается, что возможность развивать талант ребенка зависит от кошелька родителей», — пояснил Слуцкий.

Политик указал, что из-за разницы в доходах возникает образовательное неравенство: пока одни дети посещают разнообразные секции, другие могут позволить себе лишь платные кружки в сельских ДК, если они вообще доступны.

Лидер ЛДПР также предложил меры для поддержки родителей: сделать возврат части денег через налоговый вычет за кружки, компенсировать часть стоимости спортивных занятий и увеличить сумму сертификатов на допобразование.

Ранее в Госдуме предложили создать «Карту Достоевского» номиналом 10 тысяч рублей, необходимую для покупок книг школьникам.

