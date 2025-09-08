Кафе «Добрыня и Аня» пошло под снос во Владивостоке

Ранее на Спортивном рынке демонтировали торговые павильоны. Под снос пошли конструкции на площади 6 тысяч квадратных метров, их признали незаконно установленными. Спортивную правительство Приморья запланировало под комплексное развитие территории (КРТ). Решение принято в начале июля. Речь идет о создании целого городского квартала площадью 14,77 гектара. Проект рассчитан на 12 лет с момента определения победителя торгов. Эскизы предполагают плотную жилую застройку многоквартирными домами от 11 до 44 этажей, два детских сада, школу, большой спорткомплекс, стадион, спортплощадки, а также небольшой рынок.