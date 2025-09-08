Кафе «Добрыня и Аня» пошло под снос во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается работа по освобождению территории Спортивного рынка от незаконных построек и торговых точек. Одним из объектов, попавших под демонтаж, стало кафе «Добрыня и Аня», расположенное на территории так называемого «Рыбного рынка», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Очередной рейд прошёл 8 сентября при участии прокуратуры, полицейских, администрации города и добровольческого отряда «Тигр». В ходе мероприятия на Спортивном рынке были зафиксированы нарушения: несанкционированная торговля, реализация контрафактной продукции, а также нарушения миграционного законодательства.
В результате проверки изъято свыше 300 кг продукции сомнительного происхождения, возбуждена доследственная проверка по фактам незаконного предпринимательства, составлены административные протоколы. Четверо иностранных граждан доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Кафе «Добрыня и Аня», возведённое без разрешительных документов, подлежит демонтажу с привлечением спецтехники.
Ранее на Спортивном рынке демонтировали торговые павильоны. Под снос пошли конструкции на площади 6 тысяч квадратных метров, их признали незаконно установленными. Спортивную правительство Приморья запланировало под комплексное развитие территории (КРТ). Решение принято в начале июля. Речь идет о создании целого городского квартала площадью 14,77 гектара. Проект рассчитан на 12 лет с момента определения победителя торгов. Эскизы предполагают плотную жилую застройку многоквартирными домами от 11 до 44 этажей, два детских сада, школу, большой спорткомплекс, стадион, спортплощадки, а также небольшой рынок.