Озвучено, кому повысят зарплаты с 1 октября

Граждан, получающих зарплаты из государственного бюджета, ожидают индексации — размер повышения составит 7,6%.
Повышенную зарплату получат сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
Кроме того, индексация зарплат подразумевает под собой увеличение окладов и тарифных ставок. А поскольку многие доплаты и надбавки привязаны к размеру оклада, то изменятся и они.
Об этом в комментарии РИА Новости сообщил депутат Алексей Говырин. Он считает, что это серьезно скажется на уровне общего дохода граждан. Также напомним, что в 2026 году в России дважды проиндексируют пенсии.