Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучено, кому повысят зарплаты с 1 октября

Бюджетников ждут приятные новости, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Граждан, получающих зарплаты из государственного бюджета, ожидают индексации — размер повышения составит 7,6%.

Повышенную зарплату получат сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Кроме того, индексация зарплат подразумевает под собой увеличение окладов и тарифных ставок. А поскольку многие доплаты и надбавки привязаны к размеру оклада, то изменятся и они.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщил депутат Алексей Говырин. Он считает, что это серьезно скажется на уровне общего дохода граждан. Также напомним, что в 2026 году в России дважды проиндексируют пенсии.