Новый международный терминал аэропорта Хабаровск принял первый рейс в Пекин

Площадь терминала составляет 20,5 тыс. кв. м. Для пассажиров предусмотрены два телетрапа, 7 лифтов и 7 эскалаторов, 12 стоек регистрации. Работают 30 кабин паспортного контроля, пять из которых адаптированы для маломобильных людей. Пропускная способность здания — 600 человек в час, то есть около миллиона пассажиров в год.