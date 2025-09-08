Новый международный терминал аэропорта Хабаровск принял первый рейс в Пекин

Международный терминал аэропорта Хабаровск имени Геннадия Ивановича Невельского официально начал работу и уже принял первых пассажиров. Первым рейсом, вылетевшим из нового здания, стало направление в Пекин.
«Мне кажется очень символичным, что первым стал рейс к нашим китайским друзьям — в Пекин! Наш аэропорт с двумя ВПП — теперь самый большой на Дальнем Востоке», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале.
Строительство обошлось в 6,1 млрд рублей. Более половины суммы выделено ВЭБ.РФ, в том числе по линии Минвостокразвития.
Площадь терминала составляет 20,5 тыс. кв. м. Для пассажиров предусмотрены два телетрапа, 7 лифтов и 7 эскалаторов, 12 стоек регистрации. Работают 30 кабин паспортного контроля, пять из которых адаптированы для маломобильных людей. Пропускная способность здания — 600 человек в час, то есть около миллиона пассажиров в год.
«Будем расширять границы сотрудничества Хабаровского края со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — во благо жителей региона и его экономики!» — подчеркнул Демешин.
Открытие нового терминала, по словам губернатора, вписывается в общероссийский тренд на развитие связей со странами Востока.