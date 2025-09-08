В Омске расширяют бескондукторную оплату в транспорте

В АО «Пассажирское предприятие № 8» рассказали о расширении бескондукторной оплаты.
За три года система показала себя удобной для пассажиров и самой транспортной организации: доля безналичных операций стабильно растёт, снижается оборот наличных, а собранные данные помогают точнее планировать бюджет и анализировать пассажиропоток на маршрутах, сообщили в АО «ПП-8».
С 15 сентября количество транспорта, оборудованного системами бескондукторной оплаты, увеличится до 337. А к концу 2025 года парк с валидаторами увеличится до 346 единиц.