Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 538,07 тенге, продажа — 540,27 тенге;
— евро: покупка — 628,66 тенге, продажа — 633,86 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 535,04 тенге, продают по 540,04 тенге;
— евро: покупка — 623,95 тенге, продажа — 633,95 тенге;
— рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,65 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 536,50 тенге, продают по 539,58 тенге;
— евро: покупка — 624,92 тенге, продажа — 630,12 тенге;
— рубль: покупка — 6,55 тенге, продажа — 6,61 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,91 тенге, 1 евро — 628,87 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.