В Новосибирске Левобережный полигон ограничил прием мусора

В компании уточнили, что мощности Левобережного полигона практически исчерпаны. «Переполнение полигона — это серьезная нагрузка на экосистему. Если не сократить объем отходов, поступающих на Левобережный полигон, это может негативно сказаться на экологии всего региона», — отметила начальник отдела охраны окружающей среды САХ Лидия Куличкова. При этом изменение маршрутов приведет к росту расходов и может вызвать подорожание вывоза части мусора.