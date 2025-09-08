В Новосибирске Левобережный полигон ограничил прием мусора

Левобережный мусорный полигон, один из крупнейших в регионе, перестал принимать часть отходов из-за нехватки свободных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство» (САХ).
С сентября 2025 года на объекте больше не принимают строительный мусор, остатки сырья и побочные продукты производства. Все эти отходы теперь направляют на полигон «Гусинобродский».
В компании уточнили, что мощности Левобережного полигона практически исчерпаны. «Переполнение полигона — это серьезная нагрузка на экосистему. Если не сократить объем отходов, поступающих на Левобережный полигон, это может негативно сказаться на экологии всего региона», — отметила начальник отдела охраны окружающей среды САХ Лидия Куличкова. При этом изменение маршрутов приведет к росту расходов и может вызвать подорожание вывоза части мусора.
Рекультивацию Левобережного полигона планировали начать в 2025 году — к завершению проектов по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов под Новосибирском. Однако их реализация так и не состоялась, несмотря на участие САХ в качестве концессионера.