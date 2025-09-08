Зарплаты с 1 октября в Волгограде повысят некоторым категориям бюджетников

Под это повышение, по его словам, попадают несколько категорий бюджетников. Так, в Волгоградской области зарплаты будут проиндексированы сотрудникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работникам федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. А также гражданскому персоналу воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.