Зарплаты с 1 октября в Волгограде повысят некоторым категориям бюджетников

В Госдуме РФ сообщили об индексации зарплат с 1 октября для работников, которые получат выплаты из федерального бюджета.

Источник: Reuters

Об этом, как передает V102.RU, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

— С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6 процента, и речь идёт именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях, — пояснил парламентарий.

Под это повышение, по его словам, попадают несколько категорий бюджетников. Так, в Волгоградской области зарплаты будут проиндексированы сотрудникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работникам федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. А также гражданскому персоналу воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.