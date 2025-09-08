Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма

Морозова отметила, что в настоящее время действуют ограничения, и категория лиц, могущих претендовать на семейную ипотеку на жилье поддержки, существенно сократилась. Теперь ипотеку может оформить семья, которая имеет как минимум одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, либо семья, которая имеет как минимум двух несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Также может быть приобретен не каждый объект недвижимости и не в каждом муниципальном образовании, покупать жилье нужно у застройщика.