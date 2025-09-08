Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Ряд ограничений по семейной ипотеке, введенный государством, вызвали замедление роста стоимости квадратных метров жилья. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала юрист в сфере недвижимости, руководитель агентства недвижимости Алена Морозова.

Источник: РИА "Новости"

«Большое увеличение стоимости быстро и существенно замедлилось, когда ввели ограничение льготной ипотеки “в одни руки”, а затем прекратили вообще выдавать льготную ипотеку, и осталась только односемейная ипотека либо IT-ипотека», — сказала она.

По мнению специалиста, ранее благое намерение государства улучшения жилищных условий вылилось в то, что инвесторы стали массово приобретать объекты недвижимости за счет дешевого кредитного плеча.

«Сейчас стоимость немножечко притормаживается, но мы не будем забывать о том, что все-таки в Крыму у нас существует дефицит предложений. У нас отношение распроданности к строеготовности составляет 90%. То есть у нас 90% объектов приобретается еще на стадии строительства до ввода объектов в эксплуатацию», — сказала Морозова.

По ее словам, это очень высокий показатель на уровне всей России, и поэтому высокий спрос все равно влечет за собой увеличение стоимости объектов недвижимости.

«Вложения в недвижимость всегда надежные, и эти вложения будут расти в стоимости. Средняя по Симферополю стоимость квадратного метра — 150 тысяч рублей за квадрат», — привела эксперт цифры.

По наблюдениям эксперта в области недвижимости, в Крыму сейчас много недвижимости раскупается также еще по договору долевого участия на этапе строительства, «на котловане или даже еще и до котлована».

При этом разница на стоимости первичного и вторичного рынка жилья незначительная — примерно 10−20% от первичного рынка недвижимости.

Морозова отметила, что в настоящее время действуют ограничения, и категория лиц, могущих претендовать на семейную ипотеку на жилье поддержки, существенно сократилась. Теперь ипотеку может оформить семья, которая имеет как минимум одного ребенка в возрасте до 6 лет включительно, либо семья, которая имеет как минимум двух несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Также может быть приобретен не каждый объект недвижимости и не в каждом муниципальном образовании, покупать жилье нужно у застройщика.

«При этом многоквартирному дому не более 20 лет. Нельзя приобретать объект недвижимости у близких родственников», — рассказала юрист, говоря о вторичном жилье.

На вторичном рынке есть и ограничения по городам. В Крыму это Бахчисарай, Белогорск, Старый Крым, Щелкино, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Саки и Инкерман.

Также с 23 декабря 2023 года воспользоваться правом на семейную ипотеку можно всего лишь один раз, напомнила Морозова.

«Еще из ограничений, которые актуальны для Крыма, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, — это 6 миллионов рублей. В Крыму все-таки объекты недвижимости достаточно дорогие, и часто это становится существенным ограничением для семей», — добавила она.