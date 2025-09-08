Выездные комиссии КТЖ проверили ремонтные работы на 125 вокзалах

Проверено состояние временных зданий и их соответствие требованиям по площади и оснащению, функционирование систем отопления, освещения и информационных сервисов. Особое внимание уделялось мерам безопасности, обеспечению благоприятных условий для пассажиров, а также организации рабочих мест кассиров, справочных служб и дежурных по вокзалу.