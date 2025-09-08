В Омске поднялись цены на бензин на 20−30 копеек

С прошлой пятницы, 5 сентября 2025 года, на одной из самых популярных сетей — «Газпромнефть» — выросли цены на бензин. Подорожание составило 20−30 копеек за литр, остальные крупные сети в Омске цены не меняли.
По обновлённому прайсу «Газпромнефти» АИ-92 теперь стоит 54,55−55,52 ₽ за литр (ранее 54,35−55,32), АИ-95 — 59,06−60,01 ₽ (было 58,86−59,81). Также выросла стоимость премиальных марок: G-95 обойдётся в 60,06−61,01 ₽, G-100 — в 77,30−77,75 ₽ за литр.
На прочих АЗС города стоимость топлива сохранилась на уровне начала сентября. В сети «Топлайн» литр АИ-92 стоит 54,9−55,9 ₽, АИ-92 Reactive — 55,9−56,35 ₽, АИ-95 — 59,4−60,4 ₽, АИ-95 Reactive — 60,4 ₽, АИ-98 — 76,1 ₽.
У «Татнефти» АИ-92 продаётся по 54,9−55,1 ₽, АИ-95 — по 59,4−59,95 ₽. На «ТрансСибе» за АИ-92 просят 54,7 ₽, за АИ-95 — 59,2 ₽. На АЗС «Юнигаз» действуют цены: АИ-92 UNI — 55,42 ₽, АИ-92 «Евро» — 54,87 ₽, АИ-95 UNI — 60,37 ₽, АИ-98 UNI — 75,92 ₽.