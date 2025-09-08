Ричмонд
Что подписали Ташкент, Астана и Бишкек для регуляции водно-энергетического баланса

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Власти Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Источник: Sputnik

Такое решение приняли по итогам встречи энергетических и водохозяйственных ведомств трех стран в кыргызстанской Чолпон-Ате.

Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года. Ключевой документ фиксирует обязательства сторон по обеспечению попусков воды из Токтогульского водохранилища в обмен на поставки электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Кыргызскую республику.

говорится в сообщении

Также согласованы условия транзита электроэнергии из Российской Федерации в Кыргызстан через энергосистемы Казахстана.

Узбекистан и Казахстан согласовали поставки электроэнергии в ходе двусторонних переговоров.

С узбекской стороной подписан протокол о поставках электроэнергии в Казахстан в объеме около 900 млн кВт⋅ч в период с марта по декабрь 2026 года. Этот объем предназначен для покрытия прогнозируемых дефицитов в южной энергозоне Казахстана во время ремонтов на электрических станциях.

говорится в сообщении

По словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, работа в водно-энергетической сфере требует максимальной точности и строгого соблюдения графиков. Подписанные протоколы — рабочие документы с конкретными цифрами, сроками и ценами. Зафиксированы технические условия поставок и урегулированы текущие вопросы. Это — основа стабильности энергосистем и водного обеспечения всего региона.