Что подписали Ташкент, Астана и Бишкек для регуляции водно-энергетического баланса

С узбекской стороной подписан протокол о поставках электроэнергии в Казахстан в объеме около 900 млн кВт⋅ч в период с марта по декабрь 2026 года. Этот объем предназначен для покрытия прогнозируемых дефицитов в южной энергозоне Казахстана во время ремонтов на электрических станциях.