В Омске появится семиэтажный паркинг с блокировкой света фар

На первом этаже разместятся магазины, кафе и другие сервисы, для которых предусмотрены витражное остекление, водоснабжение и отопление. Такой подход превращает паркинг в многофункциональное общественное пространство. Проект вдохновлён успешными аналогами в Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, где подобные объекты стали архитектурными доминантами и частью городской среды.