В Омске появится семиэтажный паркинг с блокировкой света фар

Проект реализует федеральный девелопер «Брусника» как часть масштабной застройки, включающей социальное жильё. Паркинг призван разгрузить проезды, снизить аварийность и повысить комфорт в районе, став не просто техническим объектом, а полноценным элементом городской инфраструктуры.
Здание получит современный архитектурный облик благодаря фасадам с декоративными ламелями, которые выполнят и практическую функцию — защитят окна соседних домов от света автомобильных фар. Паркинг будет оснащён системами видеонаблюдения, пожаротушения и автоматизированными воротами, а въезд организуют по двухпутной рампе. Температура внутри будет соответствовать уличной — сооружение не отапливается.
На первом этаже разместятся магазины, кафе и другие сервисы, для которых предусмотрены витражное остекление, водоснабжение и отопление. Такой подход превращает паркинг в многофункциональное общественное пространство. Проект вдохновлён успешными аналогами в Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, где подобные объекты стали архитектурными доминантами и частью городской среды.